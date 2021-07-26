«Есть силы прибавлять». Анастасия Шкурдай заняла 8 место в финале Олимпиады на 100 метров баттерфляем

Продолжаем следить за ходом летних олимпийских игр в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже разыграны несколько комплектов медалей. В двух финалах приняли участие и наши атлеты. Рано утром 26 июля болели за пловцов. Первой на дорожке появилась Анастасия Шкурдай. Она пробовала силы на дистанции 100 метров баттерфляем. Это не профильный вид нашей спортсменки. А поэтому 8-е место – вполне закономерный результат. Выступление белорусов на ОИ в Токио. Какими результатами уже можно гордиться?

Анастасия Шкурдай, финалистка Олимпийских игр в Токио (плавание):

Проплыла финал и сразу могу сказать, что дистанция получилась хорошо, неплохо. На десятую лучше, чем в полуфинале. Есть силы прибавлять, я думаю. Не могу сказать, что на 100 %, но довольно неплохо.