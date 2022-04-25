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«Металлург» пока ведёт – 2:0. Как проходит матч с «Юностью» за титул чемпиона Беларуси и кто успел отличиться?

25 апреля 2022 18:25
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Новости Беларуси. Всего третий раз в летописи белорусского хоккея судьба чемпионства решается в седьмом матче, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Металлург» пока ведёт – 2:0. Как проходит матч с «Юностью» за титул чемпиона Беларуси и кто успел отличиться?-1

Соперники выдали яркий и запоминающийся сезон. Не хватает лишь красивой победной точки. На чью улицу – «Юности» или же «Металлурга» придет сегодня праздник, узнаем позже.

Что на данный момент происходит в противостоянии, из «Минск-Арены» расскажет корреспондент Артем Шукалович.

«Металлург» пока ведёт – 2:0. Как проходит матч с «Юностью» за титул чемпиона Беларуси и кто успел отличиться?-4

Артем Шукалович, корреспондент:
Сегодня мы наблюдаем за исключительным событием: третий раз в истории белорусской экстралиги для определения обладателя Кубка Президента понадобилось семь игр. Команды уже установили рекорд результативности, забросив за шесть предыдущих матчей 38 шайб. И это далеко не предел.

«Металлург» пока ведёт – 2:0. Как проходит матч с «Юностью» за титул чемпиона Беларуси и кто успел отличиться?-7

«Металлург» пока ведёт – 2:0. Как проходит матч с «Юностью» за титул чемпиона Беларуси и кто успел отличиться?-9

На арене царит невероятная атмосфера праздника, трибуны заполнены болельщиками до отказа. Отмечу, что из Жлобина приехало целых 17 автобусов фанатов «Металлурга».

«Металлург» пока ведёт – 2:0. Как проходит матч с «Юностью» за титул чемпиона Беларуси и кто успел отличиться?-12

На данный момент команды заканчивают вторую четверть, и «Металлург» ведет – 2:0. Подопечные Евгения Есаулова не могут найти, чем ответить. Обе команды активно вступили в противостояние, для всех было важно забросить первыми.

«Металлург» пока ведёт – 2:0. Как проходит матч с «Юностью» за титул чемпиона Беларуси и кто успел отличиться?-15

Удалось это именно «Металлургу», который вырвался вперед на 14-й минуте усилиями Сергея Кузнецова. Минчане в свою очередь продолжили создавать опасные моменты, но реализовать их не получалось.

«Металлург» пока ведёт – 2:0. Как проходит матч с «Юностью» за титул чемпиона Беларуси и кто успел отличиться?-18

Артем Шукалович:
Гол «сталеваров» так и остался единственным в первой 20-минутке. А во второй гости оторвались еще сильнее. Отмечу, что это финальная серия, и по регламенту турнира, если определить победителя в основное время не удастся, то команды могут провести неограниченное количество овертаймов.

# Хоккей Беларуси # Артем Шукалович # Евгений Есаулов # Сергей Кузнецов # Фотофакт

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