«Металлург» пока ведёт – 2:0. Как проходит матч с «Юностью» за титул чемпиона Беларуси и кто успел отличиться?

Новости Беларуси. Всего третий раз в летописи белорусского хоккея судьба чемпионства решается в седьмом матче, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соперники выдали яркий и запоминающийся сезон. Не хватает лишь красивой победной точки. На чью улицу – «Юности» или же «Металлурга» придет сегодня праздник, узнаем позже. Что на данный момент происходит в противостоянии, из «Минск-Арены» расскажет корреспондент Артем Шукалович.

Артем Шукалович, корреспондент:

Сегодня мы наблюдаем за исключительным событием: третий раз в истории белорусской экстралиги для определения обладателя Кубка Президента понадобилось семь игр. Команды уже установили рекорд результативности, забросив за шесть предыдущих матчей 38 шайб. И это далеко не предел.

На арене царит невероятная атмосфера праздника, трибуны заполнены болельщиками до отказа. Отмечу, что из Жлобина приехало целых 17 автобусов фанатов «Металлурга».

На данный момент команды заканчивают вторую четверть, и «Металлург» ведет – 2:0. Подопечные Евгения Есаулова не могут найти, чем ответить. Обе команды активно вступили в противостояние, для всех было важно забросить первыми.

Удалось это именно «Металлургу», который вырвался вперед на 14-й минуте усилиями Сергея Кузнецова. Минчане в свою очередь продолжили создавать опасные моменты, но реализовать их не получалось.