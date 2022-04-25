Белорусы стали пятыми в третьем туре чемпионата России по пляжному волейболу

Белорусский тандем не сумел повторить свое же достижение, датированное несколькими днями ранее. Тогда отечественные спортсмены взяли бронзу. Нынче им не повезло с посевом. На групповой стадии попались сильные оппоненты и тандем сумел победить единожды при двух осечках. Это позволило выйти в плей-офф, но с последнего места и угодить на сильных россиян Веретюка и Величко. Четвертьфинал, таким образом, стал непреодолимым барьером. Поражение – 0:2.