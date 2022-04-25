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Белорусы стали пятыми в третьем туре чемпионата России по пляжному волейболу

25 апреля 2022 12:09
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Новости Беларуси. Александр Дедков и Павел Петрушко заняли 5-е место в третьем туре открытого чемпионата России по пляжному волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы стали пятыми в третьем туре чемпионата России по пляжному волейболу-1

Белорусский тандем не сумел повторить свое же достижение, датированное несколькими днями ранее. Тогда отечественные спортсмены взяли бронзу. Нынче им не повезло с посевом. На групповой стадии попались сильные оппоненты и тандем сумел победить единожды при двух осечках. Это позволило выйти в плей-офф, но с последнего места и угодить на сильных россиян Веретюка и Величко. Четвертьфинал, таким образом, стал непреодолимым барьером. Поражение – 0:2.

# Волейбол # Александр Дедков # Павел Петрушко # Игорь Величко # Дмитрий Веретюк # Фотофакт

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