Лучший игрок. Белорус Виталий Лисакович отдал голевой пас в матче «Рубина» и «Арсенала»

Он не только был одним из самых заметных действующих лиц на поле, но также поучаствовал в единственной результативной атаке, в которой отдал голевой пас. Это первый сезон нашего земляка в казанском клубе. Но, несмотря на это, он уже успел вывести дружину на поле в статусе капитана и пять раз поразить ворота соперников. Также на счету белоруса три голевых паса.