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Лучший игрок. Белорус Виталий Лисакович отдал голевой пас в матче «Рубина» и «Арсенала»

25 апреля 2022 14:04
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Нападающий сборной Беларуси Виталий Лисакович был признан игроком матча в противостоянии «Рубина» и «Арсенала» в рамках 26-го тура чемпионата России по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лучший игрок. Белорус Виталий Лисакович отдал голевой пас в матче «Рубина» и «Арсенала»-1

Он не только был одним из самых заметных действующих лиц на поле, но также поучаствовал в единственной результативной атаке, в которой отдал голевой пас. Это первый сезон нашего земляка в казанском клубе. Но, несмотря на это, он уже успел вывести дружину на поле в статусе капитана и пять раз поразить ворота соперников. Также на счету белоруса три голевых паса.

# Футбол # Виталий Лисакович # Фотофакт

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