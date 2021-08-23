Теннисистка Арина Соболенко стала второй ракеткой мира

Новости Беларуси. Теннисистка Арина Соболенко впервые в своей карьере стала второй ракеткой планеты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Это произошло из-за раннего поражения японки Наоми Осаки в рамках турнира в Цинциннати. Японская теннисистка, занимающая вторую строчку мирового рейтинга, в 2020 году вышла в финал данного турнира, а в 2021-м выбыла из него в 1/8 финала.

Таким образом, ей не удалось защитить набранные очки. Для Соболенко второе место в мировом рейтинге стало лучшим в карьере на данный момент.