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Теннисистка Арина Соболенко стала второй ракеткой мира

23 августа 2021 12:53
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Новости Беларуси. Теннисистка Арина Соболенко впервые в своей карьере стала второй ракеткой планеты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннисистка Арина Соболенко стала второй ракеткой мира-1

Это произошло из-за раннего поражения японки Наоми Осаки в рамках турнира в Цинциннати. Японская теннисистка, занимающая вторую строчку мирового рейтинга, в 2020 году вышла в финал данного турнира, а в 2021-м выбыла из него в 1/8 финала.

Таким образом, ей не удалось защитить набранные очки. Для Соболенко второе место в мировом рейтинге стало лучшим в карьере на данный момент.

# Теннис # Арина Соболенко # Наоми Осака # Фотофакт

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