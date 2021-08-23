​Белорусские легкоатлеты завоевали пять медалей на чемпионате мира среди юниоров

Новости Беларуси. Завершился чемпионат мира по легкой атлетике среди юниоров. Белорусам удалось завоевать пять медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Матвей Волков в прыжках с шестом покорил высоту в 5 метров и 45 сантиметров, что принесло ему золото. Днем ранее первую медаль сборной принес Евгений Бриги, завоевав серебро в толкании ядра. В своей лучшей попытке он показал результат в 19 метров и 70 сантиметров, уступив золотому медалисту всего на 3 сантиметра.

В женском метании диска бронзу завоевала Алина Никитенко, отправив снаряд на 51 метр и 47 сантиметров. Позже к медалистам присоединилась Мариола Букель, принесшая в копилку сборной вторую бронзовую медаль, на этот раз в метании молота. В своей лучше попытке она отправила снаряд на 65 метров и 20 сантиметров.

Третью бронзу Беларуси заработал метатель диска Роман Хартанович. В финале он показал результат в 62 метра и 19 сантиметров, установив личный рекорд.