Экипаж Сергей Вязович продолжает удерживать лидерство в общем зачете ралли-рейда «Шелковый путь»

Лидер команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович продолжает удерживать лидерство в общем зачете 15-го международного ралли-рейда «Шелковый путь», рассказали в программе «СТВ-Спорт».

17 июля, на шестом этапе гонки, участники преодолели почти 400 километров спецучастка между Улан-Батором и Баяхонгором. Лидер нашей команды показал пятый результат – 3 часа 21 минута и 34 секунды. Победил россиянин Дмитрий Сотников из «Камаз-Мастера», Вязович уступил ему чуть больше 4 минут. Несмотря на это, наш флагманский экипаж остался на вершине генеральной классификации и на 30 секунд опережает россиянина Антона Шибалова. Завтра участников ожидает переезд из Баяхонгора в Алтай, протяженность спецучастка седьмого этапа составит 300 километров.