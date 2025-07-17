Футболисты минского «Динамо» завершили выступление в квалификации Лиги чемпионов, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В первом отборочном раунде белорусы не смогли пройти болгарский «Лудогорец». Неделю назад в Разграде парни Вадима Скрипченко уступили 0:1. На 41-й минуте ответного поединка положение «Динамо» стало критическим – счет открыл Маркус Эрик. После перерыва рисунок встречи изменился, минчане заиграли увереннее и смогли не только отыграться, но и выйти вперед. Авторы голов – Мустафа Джимэ и Педро Игор. Основное время завершилось со счетом 2:1. В первом дополнительном тайме Эрик Билле провел решающий мяч. 2:2 – и по сумме двух матчей дальше проходит «Лудогорец». «Динамо» же в Лиге конференций, где во втором отборочном раунде встретится с чемпионом Албании, «Эгнатией».