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Футболисты минского «Динамо» завершили выступление в квалификации Лиги чемпионов

17 июля 2025 10:57
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Футболисты минского «Динамо» завершили выступление в квалификации Лиги чемпионов, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В первом отборочном раунде белорусы не смогли пройти болгарский «Лудогорец». Неделю назад в Разграде парни Вадима Скрипченко уступили 0:1. На 41-й минуте ответного поединка положение «Динамо» стало критическим – счет открыл Маркус Эрик. После перерыва рисунок встречи изменился, минчане заиграли увереннее и смогли не только отыграться, но и выйти вперед. Авторы голов – Мустафа Джимэ и Педро Игор. Основное время завершилось со счетом 2:1. В первом дополнительном тайме Эрик Билле провел решающий мяч. 2:2 – и по сумме двух матчей дальше проходит «Лудогорец». «Динамо» же в Лиге конференций, где во втором отборочном раунде встретится с чемпионом Албании, «Эгнатией».

# Футбол

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