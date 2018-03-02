Представители ЕОК начали техническую экспертизу белорусских спортивных объектов

Новости Беларуси. Представители Европейских олимпийских комитетов приступили к технической экспертизе спортивных объектов предстоящих Евроигр, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Глава ЕОК – Александру Лукашенко: «Ваши сотрудники великолепно делают свою работу» Ранее они уже получали высокую оценку от координационной комиссии ЕОК и лично от президента организации Янеза Кочианчича. 2 марта функционер прибыл в Беларусь с очередным визитом.

Янез Кончианчич, президент ЕОК:

Сегодня мы здесь проводим координационную комиссию. Надеюсь, она пройдет замечательно, и мы обсудим много важных вопросов. Наверное, не стоит оценивать подготовку на сегодняшний момент по 5-балльной шкале. Нам нужно пять баллов, но необходимо время. Еще предстоит много работы. Мы проведем саму комиссию, и уже тогда сможем говорить более предметно.

Организаторы форума будут использовать в работе комплексный подход. Все объекты и службы, начиная от спортивных сооружений и заканчивая логистикой, будут связаны в единое целое и должны работать как один механизм. Также белорусская сторона намерена использовать опыт корейских коллег, занимавшихся организацией недавней Олимпиады в Пхенчхане.