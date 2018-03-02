Представители ЕОК начали техническую экспертизу белорусских спортивных объектов
Новости Беларуси. Представители Европейских олимпийских комитетов приступили к технической экспертизе спортивных объектов предстоящих Евроигр, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
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Ранее они уже получали высокую оценку от координационной комиссии ЕОК и лично от президента организации Янеза Кочианчича. 2 марта функционер прибыл в Беларусь с очередным визитом.
Янез Кончианчич, президент ЕОК:
Сегодня мы здесь проводим координационную комиссию. Надеюсь, она пройдет замечательно, и мы обсудим много важных вопросов. Наверное, не стоит оценивать подготовку на сегодняшний момент по 5-балльной шкале. Нам нужно пять баллов, но необходимо время. Еще предстоит много работы. Мы проведем саму комиссию, и уже тогда сможем говорить более предметно.
Организаторы форума будут использовать в работе комплексный подход. Все объекты и службы, начиная от спортивных сооружений и заканчивая логистикой, будут связаны в единое целое и должны работать как один механизм.
Также белорусская сторона намерена использовать опыт корейских коллег, занимавшихся организацией недавней Олимпиады в Пхенчхане.
Георгий Катулин, директор фонда «Дирекция вторых Европейских игр 2019 года»:
Стоит задача экономить бюджет и не допускать необоснованных трат. Поэтому многие вещи могут быть использованы на временных условиях и на условиях аренды, что, в общем-то, будет технологично и оправданно. Как пример – павильон для питания спортсменов, контрольно-пропускные пункты для входа на объекты, дополнительные какие-то бытовые сооружения.