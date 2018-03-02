«Буду выступать в олимпийских дисциплинах». Велотрекист Евгений Королёк поделился планами после победы на ЧМ

Новости Беларуси. Обычно из Нидерландов везут тюльпаны или сувениры в виде ветряных мельниц, но белорусский велотрекист Евгений Королёк решил не следовать мэйнстриму, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Он вернулся из нидерландского Апелдорна с золотой медалью и в статусе чемпиона мира. Спортсмен поднялся на высшую ступень пьедестала в своей коронной дисциплине «скрэтч» (которая, кстати, ранее принесла ему награду высшей пробы на домашнем этапе Кубка мира).

Евгений Королёк, чемпион мира по ветротреку в скрэтче:

Уверенности, что золото, не было. Но ехал за медалями туда. Я чувствовал, что я готов – я выиграл перед чемпионатом мира чемпионат Беларуси. Все гонки, что были. То есть я ехал в хорошей форме, знал, что готов. Оставалось только чтобы гонка сложилась как нужно. Обогнав на финише итальянца Микеле Скартеццини (который стал серебряным призером) и австралийца Каллума Скотсона, завоевавшего бронзу, белорусский спортсмен исполнил одно из своих самых больших желаний. Теперь у Евгения новая мечта – стать лучшим на Олимпийских играх.