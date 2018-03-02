«Буду выступать в олимпийских дисциплинах». Велотрекист Евгений Королёк поделился планами после победы на ЧМ
Новости Беларуси. Обычно из Нидерландов везут тюльпаны или сувениры в виде ветряных мельниц, но белорусский велотрекист Евгений Королёк решил не следовать мэйнстриму, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Он вернулся из нидерландского Апелдорна с золотой медалью и в статусе чемпиона мира. Спортсмен поднялся на высшую ступень пьедестала в своей коронной дисциплине «скрэтч» (которая, кстати, ранее принесла ему награду высшей пробы на домашнем этапе Кубка мира).
Евгений Королёк, чемпион мира по ветротреку в скрэтче:
Уверенности, что золото, не было. Но ехал за медалями туда. Я чувствовал, что я готов – я выиграл перед чемпионатом мира чемпионат Беларуси. Все гонки, что были. То есть я ехал в хорошей форме, знал, что готов. Оставалось только чтобы гонка сложилась как нужно.
Обогнав на финише итальянца Микеле Скартеццини (который стал серебряным призером) и австралийца Каллума Скотсона, завоевавшего бронзу, белорусский спортсмен исполнил одно из своих самых больших желаний. Теперь у Евгения новая мечта – стать лучшим на Олимпийских играх.
Евгений Королёк:
Да, не олимпийская дисциплина. Но я знаю, что могу ехать и олимпийские дисциплины. Со следующего года, когда начнутся отборы на Олимпийские игры, завоевание лицензии, я буду выступать в олимпийских дисциплинах.
Отметим, что последний раз чемпионом мира в скрэтче представитель Беларуси становился ровно 10 лет назад. В 2008 году этот титул выиграл Александр Лисовский. Ну а у Евгения Королька в ближайших планах отпуск, а затем – подготовка к новым победам.