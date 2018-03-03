ХК «Динамо-Минск» расторг контракт с Дмитрием Коробовым

Новости Беларуси. Минское «Динамо» расторгло контракт с 28-летним Дмитрием Коробовым.

Как сообщает официальный сайт клуба, расторжение контракта произошло по инициативе клуба.

На прошедшем чемпионате КХЛ Дмитрий сыграл в 54 матчах и заработал 11 результативных баллов. В то же время у спортсмена 66 минут штрафа. Коробов стал вторым по результативности защитником команды.

Профессиональную спортивную карьеру Дмитрий начал в 2006 году. В составе национальной сборной Беларуси он сыграл на 7 чемпионатах мира.