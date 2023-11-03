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Егора Сидорова признали первой звездой матча Западной хоккейной лиги

03 ноября 2023 15:21
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Егор Сидоров набрал два очка и был признан первой звездой матча Западной хоккейной лиги. Его «Саскатун» в гостях разгромил команду «Принц Альберт» – 7:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Егора Сидорова признали первой звездой матча Западной хоккейной лиги-1

Белорусский нападающий набрал два очка и стал первой звездой матча. Отечественный хоккеист исполнил три броска и завершил встречу с показателем полезности +4. В 12 матчах со старта сезона на счету Егора 16 баллов при показателе полезности +5.

Егора Сидорова признали первой звездой матча Западной хоккейной лиги-4

А вот дела у Алексея Протаса, выступающего за «Вашингтон» в НХЛ, идут не так хорошо. Его клуб на домашнем льду уступил «Айлендерс» – 0:3. Белорусский форвард провел на льду 16,5 минуты, один раз бросил по воротам, заблокировал выстрел соперника и закончил матч с показателем 0. В восьми матчах сезона у Протаса всего балл.

# Хоккей # Егор Сидоров # Алексей Протас # Фотофакт

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