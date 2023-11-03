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Баскетболисты «Минска» проиграли все матчи в Единой лиге ВТБ

03 ноября 2023 14:55
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Баскетбольный клуб «Минск» проиграл очередной матч в Единой лиге ВТБ. Наша команда в Москве уступила «Руне» со счетом 53:71, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетболисты «Минска» проиграли все матчи в Единой лиге ВТБ-1

Баскетболисты «Минска» проиграли все семь матчей с начала сезона и и идут на последнем месте в турнирной таблице. Следующий матч белорусский клуб проведет 7 ноября на домашней площадке. Его соперником станет «Уралмаш».

# Баскетбол # Фотофакт

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