Минское «Динамо» уступило БАТЭ в перенесённом матче ЧБ

Лидер футбольного чемпионата Беларуси минское «Динамо» вопреки прогнозам уступил борисовскому БАТЭ в перенесенном матче 19-го тура чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Лидер футбольного чемпионата Беларуси минское «Динамо» вопреки прогнозам уступил борисовскому БАТЭ в перенесенном матче 19-го тура чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Несмотря на преимущество минчан, игру единственным точным ударом на 71-й минуте сделал Дмитрий Антилевский. БАТЭ выиграл с минимальным счетом 1:0. И тем самым обострил борьбу за золото и бронзу национального чемпионата.