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Минское «Динамо» уступило БАТЭ в перенесённом матче ЧБ

03 ноября 2023 14:54
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Лидер футбольного чемпионата Беларуси минское «Динамо» вопреки прогнозам уступил борисовскому БАТЭ в перенесенном матче 19-го тура чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» уступило БАТЭ в перенесённом матче ЧБ-1

Несмотря на преимущество минчан, игру единственным точным ударом на 71-й минуте сделал Дмитрий Антилевский. БАТЭ выиграл с минимальным счетом 1:0. И тем самым обострил борьбу за золото и бронзу национального чемпионата.

# Футбол Беларуси # Дмитрий Антилевский # Фотофакт

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