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Егор Шарангович забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ

04 ноября 2024 12:15
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Егор Шарангович забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Егор Шарангович забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ-1

Белорусский форвард «Калгари» на 45-й минуте сравнял счет в матче с «Эдмонтоном». Но для победы этого не хватило. «Нефтяники» в итоге выиграли – 4:2. Белорус провел на льду почти 19 минут и был признан третьей звездой матча.

А трехматчевая результативная серия Алексея Протаса прервалась в поединке с «Каролиной». Столичный клуб уступил со счетом 2:4. Протас отыграл 15 минут, показатель полезности – «-1». Всего в этом сезоне белорусский форвард набрал 11 очков в 11 матчах.

# Хоккей # Алексей Протас # Егор Шарангович

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