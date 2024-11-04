Егор Шарангович забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ

Белорусский форвард «Калгари» на 45-й минуте сравнял счет в матче с «Эдмонтоном». Но для победы этого не хватило. «Нефтяники» в итоге выиграли – 4:2. Белорус провел на льду почти 19 минут и был признан третьей звездой матча.

А трехматчевая результативная серия Алексея Протаса прервалась в поединке с «Каролиной». Столичный клуб уступил со счетом 2:4. Протас отыграл 15 минут, показатель полезности – «-1». Всего в этом сезоне белорусский форвард набрал 11 очков в 11 матчах.