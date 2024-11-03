«Сила традиций» – как белорусские борцы готовились к турниру Александра Карелина?

В свои 15 эти парни уже знают, что такое победы. А вот горечь поражений им также известна. Но без этого симбиоза не получится стать борцом. На кону было 11 путевок на турнир трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина «Сила традиций». Вот и собирал пазлы, а точнее команду, старший тренер по резерву Михаил Семенов.

Михаил Семенов, старший тренер национальной команды Беларуси по резерву:

Состав сформировался по двум турнирам. И основной критерий был у нас международный турнир Копытова, куда приехали киргизы, казахи и русские. Есть конкуренция, и на самом деле были спорные моменты, были где-то ребята ровные, равные. Задача, конечно, побороться, побиться и увидеть какие-то сильные качества у парней. Может быть, это будут какие-то и поражения, но именно сам момент, что даже есть такие поражения, за которые хочется хвалить.

На ковре халява не приживается. Работают все до седьмого пота даже перед стартом. В Омск, где пройдет турнир, приедут сильнейшие ребята из всех округов России, а также из Армении, Казахстана и Кыргызстана. Белорусы завсегдатаи. Это уже третий вояж. Даниил Маслаков – белорусский тяж, именно он представляет страну, где и боролся сам Карелин. Это и почетно и ответственно. В прошлом году он из пяти встреч в трех победил. Сан Саныч в течение 13 лет не проиграл ни одного поединка.