«Лига Храбрых» – определился третий полуфиналист турнира
Определился третий полуфиналист «Лиги Храбрых». На коврах столичного Дворца борьбы встречались команды Минска и Москвы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В увлекательных соревнованиях принимают участие юноши и девушки до 17 лет со всех областей страны и города Минска, а также российская команда, которая уже становилась победителем в первом сезоне. Юные спортсмены определяли сильнейших в трех видах борьбы: вольной, греко-римской и женской. В субботу по итогам 30 схваток победителем четвертьфинала со счетом 20:10 стала российская команда.
Арсен Манукян, полуфиналист турнира (команда «Москва»):
Соперник нормальный, молодец, старался, видно, что пашет на тренировках. Я тоже очень давно спортом занимаюсь. Очень хочу стать чемпионом России, олимпийским чемпионом. Поэтому пашем как можем, изо всех сил. Борьбой занимаюсь 8 лет. Я с одном боролся, он неплохой. А так, смотрю в общем, тоже очень хорошие соперники, и девочки, и мальчики, все хорошо борются.
Турнир проводится третий год и уже полюбился юным борцам. Как и все соревнования, проводимые при поддержке Президентского спортивного клуба, «Лигу храбрых» характеризует отличная организация и яркая атмосфера.
Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:
Проект создан очень коротким. Два часа времени даем зрителю, чтобы зритель не успел заскучать. Сюда добавляем и праздничные краски, свет, звук, короткие флеш-интервью, очень много онлайн-просмотров, порядка полутора – двух тысяч. За третий сезон мы достаточно большое количество детей вовлекли в наши детские секции именно благодаря такому формату проведения соревнований. Почему важно, чтобы Москва участвовала? Те ребята тренируются вместе, выступают, соревнуются вместе. То есть каждый ребенок и тренер понимает, на каком уровне сегодня школы наших государств.
Очередные схватки за выход в полуфинал пройдут 16 ноября. В борьбу вступят команды Гомельской и Гродненской областей.