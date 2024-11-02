«Лига Храбрых» – определился третий полуфиналист турнира

В увлекательных соревнованиях принимают участие юноши и девушки до 17 лет со всех областей страны и города Минска, а также российская команда, которая уже становилась победителем в первом сезоне. Юные спортсмены определяли сильнейших в трех видах борьбы: вольной, греко-римской и женской. В субботу по итогам 30 схваток победителем четвертьфинала со счетом 20:10 стала российская команда.

Арсен Манукян, полуфиналист турнира (команда «Москва»):

Соперник нормальный, молодец, старался, видно, что пашет на тренировках. Я тоже очень давно спортом занимаюсь. Очень хочу стать чемпионом России, олимпийским чемпионом. Поэтому пашем как можем, изо всех сил. Борьбой занимаюсь 8 лет. Я с одном боролся, он неплохой. А так, смотрю в общем, тоже очень хорошие соперники, и девочки, и мальчики, все хорошо борются.

Турнир проводится третий год и уже полюбился юным борцам. Как и все соревнования, проводимые при поддержке Президентского спортивного клуба, «Лигу храбрых» характеризует отличная организация и яркая атмосфера.