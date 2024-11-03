Как работают тренеры и что самое главное в их профессии – пообщались с Региной Пышник
Победы, рекорды, достижения – именно к таким целям идут спортсмены уже с детства. И понятно, что для каждого из них тренер – это и путеводная звезда, и строгий учитель, и второй родитель. Тренер часто стоит в стороне, переживая за своего ученика, который вершит историю на глазах у тысячи болельщиков. У него замирает сердце, пульсируют виски в момент прыжка, броска или связки. 30 октября – День тренера!
Тренер – это профессия, которая плотно переплетается с жизнью, и когда есть возможность уйти на заслуженный отпуск, именно тренеры игнорируют эту возможность. Они продолжают искать таланты и растить чемпионов.
Регина Игнатьевна Пышник известна всем белорусским болельщикам как меткая Бэра, она первый мастер спорта в отечественном баскетболе, а так же директор СДЮШОР 10 на протяжении 30 лет. Она искала спортсменов и талантливых тренеров, и всегда была рядом.
Бэра, сорт груш, которым Пышник в детстве любила лакомиться в соседском дворе. С тех пор много воды утекло, много побед свершилось. Регине Игнатьевне Пышник – 85, но она продолжает ходить на тренировки, консультировать, давать советы и даже комментировать матчи на телевидении. Указом Президента Регина Игнатьевна Пышник удостоена государственной награды за «Трудовые заслуги».
В студии «Спорттаймера» Регина Пышник.
Регина Пышник, заслуженный тренер Беларуси:
Главная моя задача была смотреть группы, как работают тренеры. У меня был авторитет, как тренера и как игрока. Я лучший игрок Беларуси была на протяжении многих лет.
Юлия Силипицкая, СТВ:
С чем бы вы сравнили тренерский хлеб?
Регина Пышник:
Тренерский хлеб тяжелый и создавать семью тоже тяжело. И поэтому я сравниваю, как я комплектовала свою семью, детей, внуков растила.
Юлия Силипицкая:
То есть замужество и тренерский хлеб практически одинаковы? Может быть, это с литейным цехом можно сравнить? Или литейный цех – это ничто по сравнению с тренерским хлебом?
Регина Пышник:
Можно даже и сравнить с литейным цехом. Тяжелый тоже.
Юлия Силипицкая:
А вот вы, кстати, на наборах были?
Регина Пышник:
Инна Рондель. Это первый мой набор, когда я набрала. Она мастер спорта.
Юлия Силипицкая:
Трудно было ходить по школам, агитировать детей?
Регина Пышник:
Очень трудно. А сейчас еще труднее. Таких талантливых детей, которых я видела, то надо было и с родителями вести разговор, уговаривать.
Юлия Силипицкая:
Все-таки уговариваете?
Регина Пышник:
Конечно, уговариваю.
Юлия Силипицкая:
А как уговаривали?
Регина Пышник:
Ну, это талант мой, как уговорите.
Юлия Силипицкая:
Уговорите меня сейчас отдать своего ребенка в баскетбол.
Регина Пышник:
Просто это моя любимая игра, и поэтому я хочу, чтобы вы отдали в баскетбол.
Юлия Силипицкая:
Вот после набора какие у вас планы?
Регина Пышник:
Планы, чтобы у нас стали играть сборные, допустим, республики, может, даже и Советского Союза потом.
Юлия Силипицкая:
Ничего себе, это вот такие сразу ставить надо планы?
Регина Пышник:
А как же, смотришь на игрока и смотришь. Больше уделяешь внимания индивидуальной работе. Сам покажешь. Придешь и устаешь, но показываешь.
Юлия Силипицкая:
Выбирая профессию тренера, что надо обязательно понимать?
Регина Пышник:
Самое главное у тренера, если он будет работать с душой. Отдаваться работе. Если он не будет работать с душой, никогда-никогда тренера не будет и не вырастет этот ребенок.
Юлия Силипицкая:
Раньше тренеры были все с душой?
Регина Пышник:
У меня так получилось, что я своих тренеров…
Юлия Силипицкая:
Набирали сами? То есть в начале учеников, теперь тренеров?
Регина Пышник:
Да. Я когда пришла работать на директорскую должность, то я просмотрела все группы, до меня которые были, и я уволила половину, оставила 2 или 3 тренера.
Юлия Силипицкая:
Вы были такой злой директрисой?
Регина Пышник:
Я жесткая, но справедливая.
Юлия Силипицкая:
А за что увольняли?
Регина Пышник:
Не было детей в группах. Когда я стала работать директором, я прошла все сама группы, посмотрела. Я владела всем вопросом.
Юлия Силипицкая:
А сейчас, как вы думаете, много тренеров, которые именно душой работают?
Регина Пышник:
Есть тренеры, которые работают с душой. И вот всегда я вижу, которые работают с душой, все равно у него через год, два, через три у него появится что-то.
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