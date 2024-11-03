Как работают тренеры и что самое главное в их профессии – пообщались с Региной Пышник

Победы, рекорды, достижения – именно к таким целям идут спортсмены уже с детства. И понятно, что для каждого из них тренер – это и путеводная звезда, и строгий учитель, и второй родитель. Тренер часто стоит в стороне, переживая за своего ученика, который вершит историю на глазах у тысячи болельщиков. У него замирает сердце, пульсируют виски в момент прыжка, броска или связки. 30 октября – День тренера! Тренер – это профессия, которая плотно переплетается с жизнью, и когда есть возможность уйти на заслуженный отпуск, именно тренеры игнорируют эту возможность. Они продолжают искать таланты и растить чемпионов.

Регина Игнатьевна Пышник известна всем белорусским болельщикам как меткая Бэра, она первый мастер спорта в отечественном баскетболе, а так же директор СДЮШОР 10 на протяжении 30 лет. Она искала спортсменов и талантливых тренеров, и всегда была рядом. Бэра, сорт груш, которым Пышник в детстве любила лакомиться в соседском дворе. С тех пор много воды утекло, много побед свершилось. Регине Игнатьевне Пышник – 85, но она продолжает ходить на тренировки, консультировать, давать советы и даже комментировать матчи на телевидении. Указом Президента Регина Игнатьевна Пышник удостоена государственной награды за «Трудовые заслуги». В студии «Спорттаймера» Регина Пышник.

Регина Пышник, заслуженный тренер Беларуси:

Главная моя задача была смотреть группы, как работают тренеры. У меня был авторитет, как тренера и как игрока. Я лучший игрок Беларуси была на протяжении многих лет. Юлия Силипицкая, СТВ:

С чем бы вы сравнили тренерский хлеб? Регина Пышник:

Тренерский хлеб тяжелый и создавать семью тоже тяжело. И поэтому я сравниваю, как я комплектовала свою семью, детей, внуков растила. Юлия Силипицкая:

То есть замужество и тренерский хлеб практически одинаковы? Может быть, это с литейным цехом можно сравнить? Или литейный цех – это ничто по сравнению с тренерским хлебом? Регина Пышник:

Можно даже и сравнить с литейным цехом. Тяжелый тоже. Юлия Силипицкая:

А вот вы, кстати, на наборах были? Регина Пышник:

Инна Рондель. Это первый мой набор, когда я набрала. Она мастер спорта.

Юлия Силипицкая:

Трудно было ходить по школам, агитировать детей? Регина Пышник:

Очень трудно. А сейчас еще труднее. Таких талантливых детей, которых я видела, то надо было и с родителями вести разговор, уговаривать. Юлия Силипицкая:

Все-таки уговариваете? Регина Пышник:

Конечно, уговариваю. Юлия Силипицкая:

А как уговаривали? Регина Пышник:

Ну, это талант мой, как уговорите. Юлия Силипицкая:

Уговорите меня сейчас отдать своего ребенка в баскетбол. Регина Пышник:

Просто это моя любимая игра, и поэтому я хочу, чтобы вы отдали в баскетбол.

Юлия Силипицкая:

Вот после набора какие у вас планы? Регина Пышник:

Планы, чтобы у нас стали играть сборные, допустим, республики, может, даже и Советского Союза потом. Юлия Силипицкая:

Ничего себе, это вот такие сразу ставить надо планы? Регина Пышник:

А как же, смотришь на игрока и смотришь. Больше уделяешь внимания индивидуальной работе. Сам покажешь. Придешь и устаешь, но показываешь. Юлия Силипицкая:

Выбирая профессию тренера, что надо обязательно понимать? Регина Пышник:

Самое главное у тренера, если он будет работать с душой. Отдаваться работе. Если он не будет работать с душой, никогда-никогда тренера не будет и не вырастет этот ребенок.