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Егор Шарангович забросил 19-ю шайбу в сезоне НХЛ

19 января 2024 12:29
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Егор Шарангович вновь отличился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ. Белорус открыл счет в поединке «Калгари» с «Торонто», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Егор Шарангович забросил 19-ю шайбу в сезоне НХЛ-1

К сожалению, «огонькам» результативное действие нашего хоккеиста не помогло одержать победу. Они уступили со счетом 3:4. Белорус сыграл во второй тройке нападения вместе с Джонатаном Юбердо и Элиасом Линдхольмом. Его айс-тайм составил чуть более 20 минут. В этом сезоне у Шаранговича в активе уже 32 очка в 45 поединках.

Сегодня на лед в рамках чемпионата выходил и Алексей Протас. Его «Вашингтон» обыграл «Сент-Луис» со счетом 5:2. Белорусский форвард Алексей Протас результативных баллов не набрал. Это его девятый подряд матч без набранных очков.

# Хоккей # Егор Шарангович # Алексей Протас

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