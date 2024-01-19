Егор Шарангович забросил 19-ю шайбу в сезоне НХЛ

К сожалению, «огонькам» результативное действие нашего хоккеиста не помогло одержать победу. Они уступили со счетом 3:4. Белорус сыграл во второй тройке нападения вместе с Джонатаном Юбердо и Элиасом Линдхольмом. Его айс-тайм составил чуть более 20 минут. В этом сезоне у Шаранговича в активе уже 32 очка в 45 поединках.

Сегодня на лед в рамках чемпионата выходил и Алексей Протас. Его «Вашингтон» обыграл «Сент-Луис» со счетом 5:2. Белорусский форвард Алексей Протас результативных баллов не набрал. Это его девятый подряд матч без набранных очков.