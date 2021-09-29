Азаренко вышла во второй раунд теннисного турнира в Чикаго

Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла во второй раунд турнира категории WTA 500 с призовым фондом свыше полумиллионна долларов, который проходит в Чикаго, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На этой стадии белоруска уверенно победила Чжан Шуай из Китая – 6:2, 6:1. Встреча продолжалась час и две минуты. Сделав в общей сложности семь брейков (три в первой партии и четыре во второй), представительница белорусской школы тенниса оформила красивую быструю победу. Следующей соперницей Виктории Азаренко будет Хейли Баптист из США.