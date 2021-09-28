Хоккей. «Локомотив» обыграл «Брест», пропустив впервые за последние три матча ЧБ

«Брест» принимал дома оршанский «Локомотив». В первом периоде Максим Мельников открыл счет и вывел «железнодорожников» вперед, но увеличить преимущество не удалось. Во втором тайме Федор Качан сравнял цифры на табло. В конце третьего периода гости ушли в отрыв – шайба на счету Федора Пышкайло, которая осталась без ответа. Итог – победа «Локомотива» 2:1. До матча у брестчан была отрицательная статистика, они не забрасывали 117 минут 47 секунд. При этом «Локомотив» пропустил первый раз за последние три матча.