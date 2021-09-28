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Хоккей. «Локомотив» обыграл «Брест», пропустив впервые за последние три матча ЧБ

28 сентября 2021 22:01
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Новости Беларуси. В рамках чемпионата Беларуси по хоккею завершился очередной соревновательный день, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. «Локомотив» обыграл «Брест», пропустив впервые за последние три матча ЧБ-1

«Брест» принимал дома оршанский «Локомотив». В первом периоде Максим Мельников открыл счет и вывел «железнодорожников» вперед, но увеличить преимущество не удалось. Во втором тайме Федор Качан сравнял цифры на табло. В конце третьего периода гости ушли в отрыв – шайба на счету Федора Пышкайло, которая осталась без ответа. Итог – победа «Локомотива» 2:1. До матча у брестчан была отрицательная статистика, они не забрасывали 117 минут 47 секунд. При этом «Локомотив» пропустил первый раз за последние три матча.

Хоккей. «Локомотив» обыграл «Брест», пропустив впервые за последние три матча ЧБ-4

Полные результаты игрового – на экране. Следующий игровой день в Экстралиге – 29 сентября

# Хоккей Беларуси # Федор Пышкайло # Максим Мельников # Федор Качан # Фотофакт

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