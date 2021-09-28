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Теннис. Вера Лапко с победы стартовала на турнире WTA в Казахстане

28 сентября 2021 21:57
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Новости Беларуси. Вера Лапко с победы стартовала на хардовом турнире WTA в Нур-Султане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Вера Лапко с победы стартовала на турнире WTA в Казахстане-1

Белоруска оказалась сильнее немки Юле Нимайер – 7:5, 4:6, 6:4. Матч продолжался 2 часа 9 минут. Игра была упорная, победа в каждом сете доставалась теннисисткам лишь с минимальным перевесом. Лапко сделала семь эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 11. А также выиграла 12 очков подряд.

За выход в четвертьфинал Лапко поспорит с Юлией Путинцевой из Казахстана. Путинцева – 47-я ракетка мира и первая сеяная на этом турнире. В рейтинге она имеет огромное преимущество, опережая нашу соотечественницу на 361 позицию.

# Теннис # Вера Лапко # Юле Нимайер # Юлия Путинцева # Фотофакт

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