Егор Герасимов и Илья Ивашко вышли во второй круг теннисного турнира в Истборне

Новости Беларуси. Теннисисты продолжают подготовку к главному травяному турниру сезона – Уимблдону. 22 июня на соревнованиях в британском Истборне стартовали два белоруса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первым на корт вышел Егор Герасимов. Нашему спортсмену противостоял француз Жо-Вильфрид Тсонга. В каждом из сетов белорус сделал только по одному брейку, но благодаря идеальной игре на своей подаче этого более чем хватило для победы – 6:3, 6:4. На стадии 1/8 финала Егор сразится с Александром Бубликом из Казахстана.