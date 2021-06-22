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Егор Герасимов и Илья Ивашко вышли во второй круг теннисного турнира в Истборне

22 июня 2021 19:00
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Новости Беларуси. Теннисисты продолжают подготовку к главному травяному турниру сезона – Уимблдону. 22 июня на соревнованиях в британском Истборне стартовали два белоруса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Егор Герасимов и Илья Ивашко вышли во второй круг теннисного турнира в Истборне-1

Первым на корт вышел Егор Герасимов. Нашему спортсмену противостоял француз Жо-Вильфрид Тсонга. В каждом из сетов белорус сделал только по одному брейку, но благодаря идеальной игре на своей подаче этого более чем хватило для победы – 6:3, 6:4. На стадии 1/8 финала Егор сразится с Александром Бубликом из Казахстана.

Егор Герасимов и Илья Ивашко вышли во второй круг теннисного турнира в Истборне-4

Также пройти дальше удалось и Илье Ивашко. В первом круге белорус, идущий в топ-100 мирового рейтинга, соперничал с британцем Алистером Греем, находящимся за пределами первой тысячи. Разница в классе дала о себе знать: Ивашко был сильнее – 6:2, 7:6. Во втором раунде Илью ждет более серьезный противник – Алексей Попырин из Австралии.

# Теннис # Егор Герасимов # Жо-Вильфрид Тсонга # Александр Бублик # Илья Ивашко # Алексей Попырин # Алистер Грей # Фотофакт

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