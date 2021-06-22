Белорусские баскетболистки узнали соперниц по 1/4 финала чемпионата Европы

Новости Беларуси. Белорусские баскетболистки узнали соперниц по четвертьфиналу чемпионата Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подопечным Натальи Трофимовой предстоит вновь помериться силами с дружиной Швеции. Этот поединок пройдет 23 июня и стартует в 19:00.

Турнирные пути сборных пересекались на групповом этапе. И тогда безоговорочно сильнее были наши девушки – 78:54.