Сборная Беларуси по пляжному футболу разгромила команду Норвегии в отборе на ЧМ

Новости Беларуси. Второй матч, вторая победа и гарантированный четвертьфинал. Сборная Беларуси по пляжному футболу продолжает успешное выступление в отборочном турнире к чемпионату мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Второй матч, вторая победа и гарантированный четвертьфинал. Сборная Беларуси по пляжному футболу продолжает успешное выступление в отборочном турнире к чемпионату мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На сей раз мы были сильнее команды Норвегии – 9:2. При этом подопечные Николаса Альварадо события не форсировали. После двух таймов они вели всего лишь 2:0. Но в последнем отрезке разыгрались и отправили в ворота соперников семь мячей.
Впрочем, преждевременно радоваться не стоит. Самый тяжелый матч группового этапа ожидается 23 июня. Нам будут противостоять испанцы. От исхода противостояния зависит дальнейший соперник.