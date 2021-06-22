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Сборная Беларуси по пляжному футболу разгромила команду Норвегии в отборе на ЧМ

22 июня 2021 17:31
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Новости Беларуси. Второй матч, вторая победа и гарантированный четвертьфинал. Сборная Беларуси по пляжному футболу продолжает успешное выступление в отборочном турнире к чемпионату мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по пляжному футболу разгромила команду Норвегии в отборе на ЧМ-1

На сей раз мы были сильнее команды Норвегии – 9:2. При этом подопечные Николаса Альварадо события не форсировали. После двух таймов они вели всего лишь 2:0. Но в последнем отрезке разыгрались и отправили в ворота соперников семь мячей.

Сборная Беларуси по пляжному футболу разгромила команду Норвегии в отборе на ЧМ-4

Впрочем, преждевременно радоваться не стоит. Самый тяжелый матч группового этапа ожидается 23 июня. Нам будут противостоять испанцы. От исхода противостояния зависит дальнейший соперник.

# Футбол Беларуси # Николас Альварадо # Фотофакт

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