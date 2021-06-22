Сборная Беларуси по пляжному футболу разгромила команду Норвегии в отборе на ЧМ

Новости Беларуси. Второй матч, вторая победа и гарантированный четвертьфинал. Сборная Беларуси по пляжному футболу продолжает успешное выступление в отборочном турнире к чемпионату мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На сей раз мы были сильнее команды Норвегии – 9:2. При этом подопечные Николаса Альварадо события не форсировали. После двух таймов они вели всего лишь 2:0. Но в последнем отрезке разыгрались и отправили в ворота соперников семь мячей.