Настольный теннис. Двое белорусов всухую обыграли соперников на старте личного ЧЕ в Польше

На первом этапе спортсмены сражаются в группах. К столам выходили четверо белорусов, результаты разные. Павел Платонов и Александр Ханин победили. Причем синхронно и сухо – 3:0. А Глеб Шамрук и Дарья Кисель в дебютных поединках оступились. Вечером соревнования начнутся для Екатерины Боровок. Парные противостояния запланированы на 23 июня.