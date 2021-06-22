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Настольный теннис. Двое белорусов всухую обыграли соперников на старте личного ЧЕ в Польше

22 июня 2021 17:35
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Новости Беларуси. В Польше 22 июня стартовал личный чемпионат Европы по настольному теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Настольный теннис. Двое белорусов всухую обыграли соперников на старте личного ЧЕ в Польше-1

На первом этапе спортсмены сражаются в группах. К столам выходили четверо белорусов, результаты разные. Павел Платонов и Александр Ханин победили. Причем синхронно и сухо – 3:0. А Глеб Шамрук и Дарья Кисель в дебютных поединках оступились. Вечером соревнования начнутся для Екатерины Боровок. Парные противостояния запланированы на 23 июня.

# Настольный теннис # Павел Платонов # Александр Ханин # Глеб Шамрук # Дарья Кисель # Екатерина Боровок # Фотофакт

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