Две теннисные ассоциации выпустили новые версии рейтингов. На каких местах белорусские спортсмены?

Женская теннисная ассоциация и Ассоциация теннисистов-профессионалов выпустили очередные версии своих рейтингов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В женской части упоминания заслуживает возвращение в топ-10 россиянки Дарьи Касаткиной, отныне она девятая.

Также Паула Бадоса и Мария Саккари поменялись позициями и теперь располагаются на третьем и четвертом местах соответственно. Арина Соболенко осталась при своих и идет шестой. Другая белоруска, Виктория Азаренко – 20-я ракетка планеты.

К слову, стало известно, что наша спортсменка будет вынуждена пропустить престижный тысячник в Торонто. Ей отказали в открытие визы. Причем свое решение ответственные лица никак не прокомментировали, поэтому канадская часть сезона под вопросом.