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Две теннисные ассоциации выпустили новые версии рейтингов. На каких местах белорусские спортсмены?

08 августа 2022 14:15
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Женская теннисная ассоциация и Ассоциация теннисистов-профессионалов выпустили очередные версии своих рейтингов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В женской части упоминания заслуживает возвращение в топ-10 россиянки Дарьи Касаткиной, отныне она девятая.

Две теннисные ассоциации выпустили новые версии рейтингов. На каких местах белорусские спортсмены?-1

Также Паула Бадоса и Мария Саккари поменялись позициями и теперь располагаются на третьем и четвертом местах соответственно. Арина Соболенко осталась при своих и идет шестой. Другая белоруска, Виктория Азаренко – 20-я ракетка планеты.

Две теннисные ассоциации выпустили новые версии рейтингов. На каких местах белорусские спортсмены?-4

К слову, стало известно, что наша спортсменка будет вынуждена пропустить престижный тысячник в Торонто. Ей отказали в открытие визы. Причем свое решение ответственные лица никак не прокомментировали, поэтому канадская часть сезона под вопросом.

Две теннисные ассоциации выпустили новые версии рейтингов. На каких местах белорусские спортсмены?-7

В мужском рейтинге лучшим из наших остается Илья Ивашко. У него полусотенная позиция. Немного сдал Егор Герасимов. Он в классификации 167-й.

# Теннис # Дарья Касаткина # Паула Бадоса # Мария Саккари # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Илья Ивашко # Егор Герасимов # Фотофакт

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