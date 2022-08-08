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Футболисты БАТЭ вернулись на первое место чемпионата Беларуси

08 августа 2022 12:31
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Новости Беларуси. Завершился 16-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Наибольшее внимание притягивала встреча минского «Динамо» и ФК «Минск», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футболисты БАТЭ вернулись на первое место чемпионата Беларуси-1

Команды начали без раскачки. Уже на четвертой минуте Хващинский поразил ворота своих бывших одноклубников. В первой половине встречи «динамовцам» не удалось отличиться, зато это с лихвой компенсировалось во втором тайме. Сначала Бахар сравнял счет, затем Швецов ударом из-за пределов штрафной забил свой дебютный гол за «бело-голубых». А на 65-й минуте Бахар оформил дубль и установил окончательные цифры на табло.

Футболисты БАТЭ вернулись на первое место чемпионата Беларуси-4

В борисове БАТЭ одержал легкую победу над «Славией» и вернулся на первое место в чемпионате Беларуси по футболу. В воротах оппонента побывали четыре безответных мяча. Начало будущему разгрому в середине тайма положил Малькевич. За пять минут до антракта преимущество фаворита упрочил Милич. Во второй отрезке вначале Шуманский делает счет крупным, а затем Ловец, забивая автогол, устанавливает окончательные цифры. 4:0 – БАТЭ возвращается на первое место в таблице. Следует отметить, что все матчи последнего дня изобиловали результативностью. Поединки очередного тура состоятся в предстоящие выходные.

# Футбол Беларуси # Владимир Хващинский # Максим Швецов # Владислав Малькевич # Неманья Милич # Артем Шуманский # Юрий Ловец # Фотофакт

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