Дважды обменялись брейками. Азаренко обыграла Кербер и вышла в 1/4 финала турнира в Берлине

Дебютный сет Азаренко забрала в свою копилку в весьма спокойной манере – 6:3, а вот второй был уже куда более насыщенный. Спортсменки обменялись брейками дважды, но 27-я ракетка допустила на одну ошибку больше, за что и поплатилась – 7:5 за белорусской. В следующем раунде Викторию ожидает победитель пары Плишкова – Пегула.

А вот другая белоруска Арина Соболенко завершила выступление в одиночном разряде. В 1/8 финала сильнее оказалась 28-я ракетка американка Мэдисон Киз. Первый сет прошел неудачно для Соболенко – 4:6, однако уже во втором ситуация была диаметрально иная – 6:1. Увы, даже после столь успешного второго отрезка, в третьем дожать представительницу США так и не удалось – 5:7. Теперь Арина Соболенко может рассчитывать только на пару с Викторией Азаренко.