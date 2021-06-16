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«Очень важно было – отбираешься в сборную». Команда «Минск» победила в смешанной эстафете ЧБ по велоспорту на шоссе

16 июня 2021 21:15
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Новости Беларуси. Во второй соревновательный день чемпионата Беларуси по велоспорту на шоссе участники определяли сильнейших в смешанной командной эстафете, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В составе дружины три женщины и столько же мужчин. Протяженность дистанции 25 километров, трасса состоит из двух кругов по 12 с половиной километров.

«Очень важно было – отбираешься в сборную». Команда «Минск» победила в смешанной эстафете ЧБ по велоспорту на шоссе-1

Победа, а вместе с ней и титул чемпиона Беларуси, достался велоклубу «Минск», серебро получили брестчане. Замкнула тройку сильнейших команда Витебской области. Примечательно, что в составе этой дружины значился участник Гранд-туров Бронислав Самойлов. Громких имен в стартовых протоколах предостаточно. Нет разве что тех, кто непосредственно готовится к Олимпийским играм в Токио.

«Очень важно было – отбираешься в сборную». Команда «Минск» победила в смешанной эстафете ЧБ по велоспорту на шоссе-4

Александр Сорока, чемпион Беларуси по велоспорту на шоссе:
Очень важно было – отбираешься в сборную и нацкоманду. Трасса очень классная по сравнению с тем, что было. Много поворотов – это очень похоже, как в Европе делают трассы. Позволило победить то, что у нас мужская часть проехала ровно, а женская тоже проехала ровно, и мы приехали в принципе все вместе, и получилось так, что мы выиграли. Потому что другие команды подразвалились, а у нас получилось это все делать.

17 июня в расписании групповая гонка среди юниоров. Девушки преодолеют 75,5 километров, юниоры 117.

# Спортивные соревнования # Александр Сорока # Фотофакт

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