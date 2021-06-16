«Очень важно было – отбираешься в сборную». Команда «Минск» победила в смешанной эстафете ЧБ по велоспорту на шоссе

Новости Беларуси. Во второй соревновательный день чемпионата Беларуси по велоспорту на шоссе участники определяли сильнейших в смешанной командной эстафете, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В составе дружины три женщины и столько же мужчин. Протяженность дистанции 25 километров, трасса состоит из двух кругов по 12 с половиной километров.