«Очень важно было – отбираешься в сборную». Команда «Минск» победила в смешанной эстафете ЧБ по велоспорту на шоссе
Новости Беларуси. Во второй соревновательный день чемпионата Беларуси по велоспорту на шоссе участники определяли сильнейших в смешанной командной эстафете, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В составе дружины три женщины и столько же мужчин. Протяженность дистанции 25 километров, трасса состоит из двух кругов по 12 с половиной километров.
Победа, а вместе с ней и титул чемпиона Беларуси, достался велоклубу «Минск», серебро получили брестчане. Замкнула тройку сильнейших команда Витебской области. Примечательно, что в составе этой дружины значился участник Гранд-туров Бронислав Самойлов. Громких имен в стартовых протоколах предостаточно. Нет разве что тех, кто непосредственно готовится к Олимпийским играм в Токио.
Александр Сорока, чемпион Беларуси по велоспорту на шоссе:
Очень важно было – отбираешься в сборную и нацкоманду. Трасса очень классная по сравнению с тем, что было. Много поворотов – это очень похоже, как в Европе делают трассы. Позволило победить то, что у нас мужская часть проехала ровно, а женская тоже проехала ровно, и мы приехали в принципе все вместе, и получилось так, что мы выиграли. Потому что другие команды подразвалились, а у нас получилось это все делать.
17 июня в расписании групповая гонка среди юниоров. Девушки преодолеют 75,5 километров, юниоры 117.