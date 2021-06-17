В ЧЕ по футболу определился первый участник плей-офф

Определился первый участник плей-офф чемпионата Европы по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа». Сборная Италии уверенно обыграла оппонентов из Швейцарии – 3:0.
Дубль на свой счет записал Мануэль Локателли.
Определился первый участник плей-офф чемпионата Европы по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа». Сборная Италии уверенно обыграла оппонентов из Швейцарии – 3:0.
Дубль на свой счет записал Мануэль Локателли.
Тем временем Уэльс оказался сильнее в поединке с командой Турции. Матч завершился счетом 2:0. Эта победа значительно увеличила шансы валийцев на нокаут раунд турнира.
Наши соседи, сборная России, минимально одолели финнов. Несмотря на россыпь моментов, лишь удар Алексея Миранчука оказался голевым. В итоге 1:0. Таким образом и дружина Станислава Черчесова включается в борьбу за место в играх на выбывание.