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В ЧЕ по футболу определился первый участник плей-офф

17 июня 2021 08:00
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Определился первый участник плей-офф чемпионата Европы по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа». Сборная Италии уверенно обыграла оппонентов из Швейцарии – 3:0.

Дубль на свой счет записал Мануэль Локателли.

В ЧЕ по футболу определился первый участник плей-офф-1

Тем временем Уэльс оказался сильнее в поединке с командой Турции. Матч завершился счетом 2:0. Эта победа значительно увеличила шансы валийцев на нокаут раунд турнира.

В ЧЕ по футболу определился первый участник плей-офф-4

Наши соседи, сборная России, минимально одолели финнов. Несмотря на россыпь моментов, лишь удар Алексея Миранчука оказался голевым. В итоге 1:0. Таким образом и дружина Станислава Черчесова включается в борьбу за место в играх на выбывание.

# Футбол # Мануэль Локателли # Алексей Миранчук # Станислав Черчесов # Фотофакт

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