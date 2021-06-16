Теннис. Арина Соболенко завершила выступление в одиночном разряде в Берлине

Новости Беларуси. Арина Соболенко завершила выступление в одиночном разряде на теннисном турнире категории 500 в Берлине, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первая сеяная и четвертая ракетка планеты выбыла из борьбы непривычно рано, после первого же матча.

Дальше белоруску не пустила американка Мэдисон Киз. Она в мировом рейтинге располагается на 28-й позиции. В первом сете наша спортсменка выглядела блекло и сходу отдала две своих подачи. Лучик света забрезжил в концовке, когда Соболенко смогла сделать обратный брейк. Увы, он оказался единственным – 4:6.

Зато во второй партии, словно вспомнив, кто здесь фаворит, Арина заиграла мощно и точно. Результат пришел тут же – 6:1. Казалось, дожать деморализованную оппонентку будет не более, чем делом техники. Однако неимоверным образом Киз начала попадать все мячи в корт. Уверенность Соболенко моментально улетучилась и случилось поражение – 5:7. Теперь она может рассчитывать только на пару, где играет с другой белоруской Викторией Азаренко. Матч тандемов запланирован на четверг, 17 июня.