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Теннис. Арина Соболенко завершила выступление в одиночном разряде в Берлине

16 июня 2021 21:47
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Новости Беларуси. Арина Соболенко завершила выступление в одиночном разряде на теннисном турнире категории 500 в Берлине, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первая сеяная и четвертая ракетка планеты выбыла из борьбы непривычно рано, после первого же матча.

Теннис. Арина Соболенко завершила выступление в одиночном разряде в Берлине-1

Дальше белоруску не пустила американка Мэдисон Киз. Она в мировом рейтинге располагается на 28-й позиции. В первом сете наша спортсменка выглядела блекло и сходу отдала две своих подачи. Лучик света забрезжил в концовке, когда Соболенко смогла сделать обратный брейк. Увы, он оказался единственным – 4:6.

Теннис. Арина Соболенко завершила выступление в одиночном разряде в Берлине-4

Зато во второй партии, словно вспомнив, кто здесь фаворит, Арина заиграла мощно и точно. Результат пришел тут же – 6:1. Казалось, дожать деморализованную оппонентку будет не более, чем делом техники. Однако неимоверным образом Киз начала попадать все мячи в корт. Уверенность Соболенко моментально улетучилась и случилось поражение – 5:7. Теперь она может рассчитывать только на пару, где играет с другой белоруской Викторией Азаренко. Матч тандемов запланирован на четверг, 17 июня.

# Теннис # Арина Соболенко # Мэдисон Киз # Виктория Азаренко # Фотофакт

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