Дуэт Шиманович и Козыревой успешно стартовал в парном разряде теннисного турнира в Гвадалахаре

Белорусская теннисистка Ирина Шиманович вместе с россиянкой Марией Козыревой успешно начали выступление в парном разряде теннисного турнира в мексиканской Гвадалахаре, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В 1/8 финала обыгран колумбийско-румынский дуэт Камила Осорио/Моника Никулеску. Упорной борьбы не получилось: Шиманович и Козыревой хватило двух партий – 6:2, 6:3. За выход в полуфинал белоруска и россиянка поспорят с американкой Николь Мелихар и Ириной Хромачевой из России.

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