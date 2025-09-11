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Дуэт Шиманович и Козыревой успешно стартовал в парном разряде теннисного турнира в Гвадалахаре

11 сентября 2025 18:21
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Белорусская теннисистка Ирина Шиманович вместе с россиянкой Марией Козыревой успешно начали выступление в парном разряде теннисного турнира в мексиканской Гвадалахаре, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В 1/8 финала обыгран колумбийско-румынский дуэт Камила Осорио/Моника Никулеску. Упорной борьбы не получилось: Шиманович и Козыревой хватило двух партий – 6:2, 6:3. За выход в полуфинал белоруска и россиянка поспорят с американкой Николь Мелихар и Ириной Хромачевой из России.

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# Теннис # Мексика

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