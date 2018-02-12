Домрачева – в тройке лидеров. Мир предсказывает результаты олимпийского пасьюта
12 февраля состоятся вторые биатлонные гонки на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Четыре белоруски примут участие в гонке преследования.
Напомним, что 10 февраля состоялся спринт, победительницей которого стала Лаура Дальмайер из Германии. Лучший результат среди белорусок показала Дарья Домрачева – она заняла девятое место.
После финиша белорусская биатлонистка отметила, что она настроена бороться на следующих гонках.
За несколько часов до старта пасьюта мир делает ставки на то, кто окажется на олимпийском пьедестале. В тройку вероятных победителей входит и Дарья Домрачева. Она, наряду с немкой Дальмайер, итальянкой Вирер и чешкой Витковой, является фаворитом предстоящей гонки.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев на своей странице в социальной сети отмечает, что, по его мнению, победит немецкая биатлонистка.
Дмитрий Губерниев:
Думаю, что снова победит Лаура Дальмайер, у мужчин возьмёт реванш Мартен Фуркад!
Губерниев: Домрачевой и Кузьминой надо лучше стрелять. Это совершенно очевидно
Фото: instagram.com/laura_dahlmeier
Интернет-пользователи также делают свои ставки.
По их мнению, не стоит сбрасывать со счетов Анастасию Кузьмину, Доротею Вирер и Дарью Домрачеву.
«Лаура сегодня намажет, а вот Кузьмина соберёт все свои силы!!! Да и про Домрачеву не нужно забывать!!!»,
«У женщин Дальмайер точно с медалью, Даша и Кайса также будут в топе»,
Кайса Мякяряйнен. Фото: IBU TV
«Биатлон непредсказуем, а тем более на ОИ, варианты могут быть разные»,
«Кайса и Бё»,
«Россияне будут в лидерах плюс Кузьмина и Домрачева! Все непредсказуемо. Ветер порывами, метель кружится. А ветер это сила».
Погода может внести свои коррективы в результат пасьюта. Напомним, что во время спринта температура опустилась до минус 7 градусов, а при порывах ветра ощущалось до минус 13 градусов мороза.
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