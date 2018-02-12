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Домрачева – в тройке лидеров. Мир предсказывает результаты олимпийского пасьюта

12 февраля 2018 08:47
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12 февраля состоятся вторые биатлонные гонки на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Четыре белоруски примут участие в гонке преследования.

Напомним, что 10 февраля состоялся спринт, победительницей которого стала Лаура Дальмайер из Германии. Лучший результат среди белорусок показала Дарья Домрачева – она заняла девятое место.

После финиша белорусская биатлонистка отметила, что она настроена бороться на следующих гонках.

Домрачева – в тройке лидеров. Мир предсказывает результаты олимпийского пасьюта-1

Фото: IBU TV

За несколько часов до старта пасьюта мир делает ставки на то, кто окажется на олимпийском пьедестале. В тройку вероятных победителей входит и Дарья Домрачева. Она, наряду с немкой Дальмайер, итальянкой Вирер и чешкой Витковой, является фаворитом предстоящей гонки.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев на своей странице в социальной сети отмечает, что, по его мнению, победит немецкая биатлонистка.

Дмитрий Губерниев:
Думаю, что снова победит Лаура Дальмайер, у мужчин возьмёт реванш Мартен Фуркад!

Губерниев: Домрачевой и Кузьминой надо лучше стрелять. Это совершенно очевидно

Домрачева – в тройке лидеров. Мир предсказывает результаты олимпийского пасьюта-4

Фото: instagram.com/laura_dahlmeier

Интернет-пользователи также делают свои ставки.

По их мнению, не стоит сбрасывать со счетов Анастасию Кузьмину, Доротею Вирер и Дарью Домрачеву.

«Лаура сегодня намажет, а вот Кузьмина соберёт все свои силы!!! Да и про Домрачеву не нужно забывать!!!»,

«У женщин Дальмайер точно с медалью, Даша и Кайса также будут в топе»,

Домрачева – в тройке лидеров. Мир предсказывает результаты олимпийского пасьюта-7

Кайса Мякяряйнен. Фото: IBU TV

«Биатлон непредсказуем, а тем более на ОИ, варианты могут быть разные»,

«Кайса и Бё»,

«Россияне будут в лидерах плюс Кузьмина и Домрачева! Все непредсказуемо. Ветер порывами, метель кружится. А ветер это сила».

Погода может внести свои коррективы в результат пасьюта. Напомним, что во время спринта температура опустилась до минус 7 градусов, а при порывах ветра ощущалось до минус 13 градусов мороза.

Главные соперницы Домрачевой на ОИ-2018. За кем следить в женском биатлоне? (читать далее)

# Дарья Домрачева # Фотофакт # Кайса Мякяряйнен # Зимняя Олимпиада – 2018 # Анастасия Кузьмина # Лаура Дальмайер

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