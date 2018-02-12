Домрачева – в тройке лидеров. Мир предсказывает результаты олимпийского пасьюта

После финиша белорусская биатлонистка отметила, что она настроена бороться на следующих гонках.

Напомним, что 10 февраля состоялся спринт, победительницей которого стала Лаура Дальмайер из Германии. Лучший результат среди белорусок показала Дарья Домрачева – она заняла девятое место.

12 февраля состоятся вторые биатлонные гонки на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Четыре белоруски примут участие в гонке преследования.

За несколько часов до старта пасьюта мир делает ставки на то, кто окажется на олимпийском пьедестале. В тройку вероятных победителей входит и Дарья Домрачева. Она, наряду с немкой Дальмайер, итальянкой Вирер и чешкой Витковой, является фаворитом предстоящей гонки.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев на своей странице в социальной сети отмечает, что, по его мнению, победит немецкая биатлонистка.

Дмитрий Губерниев:

Думаю, что снова победит Лаура Дальмайер, у мужчин возьмёт реванш Мартен Фуркад!

Губерниев: Домрачевой и Кузьминой надо лучше стрелять. Это совершенно очевидно