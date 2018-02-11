Губерниев: Домрачевой и Кузьминой надо лучше стрелять. Это совершенно очевидно

10 февраля на Олимпийских играх белоруски не завоевали ни одной медали, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Специалисты старт назвали «пристрелкой». И вспомнили: в спринте Домрачевой выступать сложнее всего.

Уже на третьих Играх подряд она занимает 9-е место на этой дистанции. Медали, уверены эксперты, еще впереди – вспомните Сочи!

Дмитрий Губерниев, спортивный комментатор (Россия):

Что касается Домрачевой и Кузьминой – надо лучше стрелять. Это совершенно очевидно. Акимова стреляла блестяще, но, собственно, ход показала, как напряжение целого сезона. Но в пасьюте поборемся.

Поэтому, да, биатлон в Корее – алогичная история. Ждем сюрпризов у мужчин теперь.