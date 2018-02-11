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Губерниев: Домрачевой и Кузьминой надо лучше стрелять. Это совершенно очевидно

11 февраля 2018 19:55
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10 февраля на Олимпийских играх белоруски не завоевали ни одной медали, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Специалисты старт назвали «пристрелкой». И вспомнили: в спринте Домрачевой выступать сложнее всего.

Губерниев: Домрачевой и Кузьминой надо лучше стрелять. Это совершенно очевидно-1

Уже на третьих Играх подряд она занимает 9-е место на этой дистанции. Медали, уверены эксперты, еще впереди – вспомните Сочи!

Дмитрий Губерниев, спортивный комментатор (Россия):
Что касается Домрачевой и Кузьминой – надо лучше стрелять. Это совершенно очевидно. Акимова стреляла блестяще, но, собственно, ход показала, как напряжение целого сезона. Но в пасьюте поборемся.

Поэтому, да, биатлон в Корее – алогичная история. Ждем сюрпризов у мужчин теперь.

Самые яркие кадры первых дней Олимпиады-2018. Большой репортаж СТВ из Пхёнчхана

Губерниев: Домрачевой и Кузьминой надо лучше стрелять. Это совершенно очевидно-4

# Фотофакт # Дмитрий Губерниев # Зимняя Олимпиада – 2018

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