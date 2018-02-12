Домрачева, Кривко и две Надежды. 12 февраля болеем за белорусских биатлонисток на ОИ

Новости Беларуси. П рогноз – дело не благодарное, но 12 февраля есть все шансы порадоваться за наших спортсменов в олимпийском Пхенчхане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В розыгрыше – 7 комплектов наград. Белорусы заявлены в нескольких видах соревновательной программы: конькобежку Марину Зуеву ждет дистанция в тысяча пятьсот метров, в биатлоне на старт выйдут и женщины, и мужчины.