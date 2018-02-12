В лидерах – Норвегия. Медальный зачёт ОИ-2018 на 11 февраля

XXIII зимние Олимпийские игры объявлены открытыми, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Вопреки нашим ожиданиям, в спринтерской гонке Дарья Домрачева заняла 9-е место.

Возможно, ветреная погода внесла свои коррективы. Дарья допустила два промаха, что свело на нет все шансы побороться за медали. Победительнице – немецкой биатлонистке Лауре Дальмайер – Домрачева проиграла 46 секунд. Дарья Домрачева:

Результат немного не тот, на который рассчитывала. Ветер и холод помешали выступить более стабильно, эти факторы и стали отвлекающим маневром. Физические кондиции хорошие, скорость позволяет показывать высокий результат. Это меня обнадеживает в преддверии гонки преследования. Все-таки стартую не так далеко от победительницы. Важно только не допускать досадных ошибок.

Убедительно дебютировала на Олимпийских играх Ирина Кривко, которая при одном промахе заняла 17-е место. Надежда Скардино расположилась на 36-й итоговой позиции. Надежда Писарева финишировала 52-й среди 87-ми участниц. 12 февраля девушки выйдут на старт в гонке преследования. Южнокореец Хьо Чжун Лим с олимпийским рекордом выиграл золото на дистанции 1500 м в шорт-треке. А вот белорус Максим Сергеев выбыл уже в квалификации, заняв предпоследнее место среди шести соперников в своем предварительном забеге. Его итоговая позиция – 28-я среди 37-ми участников.

25-летняя дебютантка Игр – белорусская конькобежка Марина Зуева заняла 11-е место на дистанции 3000 метров. Она более 6 секунд уступила своему личному рекорду, показанному на этапе Кубка мира в Калгари, правда, этот каток считается одним из самых быстрых в мире. Весь пьедестал Олимпиады-2018 на дистанции 3000 м остался за спортсменками из Голландии. 11 февраля прошли соревнования по лыжным гонкам – мужской скиатлон, 30 км. 11 февраля 2018 в 09:15 Здесь не было равных представителям Норвегии, которые заняли весь пьедестал. Беларусские лыжники не смогли даже приблизиться к лидерам: Михаил Семенов занял 44-е место, Юрий Астапенко -- 50-е. Участник семи Олимпиад Сергей Долидович сошел с дистанции.

Биатлон. На старт мужской спринтерской гонки на 10 км с двумя огневыми рубежами вышли 87 стреляющих лыжника. Немец Арнд Пайффер стал олимпийским чемпионом в этой дисциплине. Из наших соотечественников лучшим оказался Владимир Чепелин, занявший 32-е место, вслед за ним финишировал Антон Смольский, Сергей Бочарников показал 42-й результат, Роман Елётнов оказался на 71-й строке итогового протокола.