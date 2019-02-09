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Активных болельщиков «Снежного снайпера» наградили экскурсией в Брестскую крепость

09 февраля 2019 17:19
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Новости Беларуси. Самых активных поклонников ещё одних соревнований по биатлону «Снежный снайпер» ждал сюрприз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Активных болельщиков «Снежного снайпера» наградили экскурсией в Брестскую крепость-1

Экскурсия в Брестскую крепость – такой полезный подарок в рамках акции «Разам з камандай» получили дети из шести районов Минской области.

Активных болельщиков «Снежного снайпера» наградили экскурсией в Брестскую крепость-4

Многие из них участвовали на отборочных этапах первенства по биатлону. А во время финала в Раубичах горячо поддерживают своих земляков. В перерыве между гонками школьники погрузились в атмосферу героического прошлого Брестской крепости и узнали ещё больше о мужестве её защитников.

Активных болельщиков «Снежного снайпера» наградили экскурсией в Брестскую крепость-7

Алина Говсбит:
Болела за ребят, которые выступали со мной в команде Молодеченского района. Поддерживала их на трибунах, все успела. За это нас наградили поездкой в Брестскую крепость. Раньше здесь не была. 

Активных болельщиков «Снежного снайпера» наградили экскурсией в Брестскую крепость-10

Юлия Казак:
Очень нравится, я была здесь очень маленькой. С того момента много поменялось. Было интересно посмотреть, что поменялось, как выглядят здания. Взяли нас сюда, потому что были очень активными болельщиками. 

Активных болельщиков «Снежного снайпера» наградили экскурсией в Брестскую крепость-13

Владислав Примако:
Я очень рад, что меня сюда привезли. Когда-то упустил возможность сюда приехать. И пожалел. Сейчас с большой радостью сюда приехал. Мне очень интересна вся эта военная тематика, как это все происходило.

Активных болельщиков «Снежного снайпера» наградили экскурсией в Брестскую крепость-16

Активных болельщиков «Снежного снайпера» наградили экскурсией в Брестскую крепость-18

После познавательной паузы в Бресте юные болельщики вновь окунутся в спортивную атмосферу. 10 февраля они будут горячо поддерживать участников заключительных стартов.

# Белорусские спортсмены # Алина Говсбит # Юлия Казак # Владислав Примако # Фотофакт

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