Активных болельщиков «Снежного снайпера» наградили экскурсией в Брестскую крепость

Новости Беларуси. Самых активных поклонников ещё одних соревнований по биатлону «Снежный снайпер» ждал сюрприз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экскурсия в Брестскую крепость – такой полезный подарок в рамках акции «Разам з камандай» получили дети из шести районов Минской области.

Многие из них участвовали на отборочных этапах первенства по биатлону. А во время финала в Раубичах горячо поддерживают своих земляков. В перерыве между гонками школьники погрузились в атмосферу героического прошлого Брестской крепости и узнали ещё больше о мужестве её защитников.

Алина Говсбит:

Болела за ребят, которые выступали со мной в команде Молодеченского района. Поддерживала их на трибунах, все успела. За это нас наградили поездкой в Брестскую крепость. Раньше здесь не была.

Юлия Казак:

Очень нравится, я была здесь очень маленькой. С того момента много поменялось. Было интересно посмотреть, что поменялось, как выглядят здания. Взяли нас сюда, потому что были очень активными болельщиками.

Владислав Примако:

Я очень рад, что меня сюда привезли. Когда-то упустил возможность сюда приехать. И пожалел. Сейчас с большой радостью сюда приехал. Мне очень интересна вся эта военная тематика, как это все происходило.