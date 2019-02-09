Активных болельщиков «Снежного снайпера» наградили экскурсией в Брестскую крепость

Новости Беларуси. Самых активных поклонников ещё одних соревнований по биатлону «Снежный снайпер» ждал сюрприз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Самых активных поклонников ещё одних соревнований по биатлону «Снежный снайпер» ждал сюрприз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Экскурсия в Брестскую крепость – такой полезный подарок в рамках акции «Разам з камандай» получили дети из шести районов Минской области.
Многие из них участвовали на отборочных этапах первенства по биатлону. А во время финала в Раубичах горячо поддерживают своих земляков. В перерыве между гонками школьники погрузились в атмосферу героического прошлого Брестской крепости и узнали ещё больше о мужестве её защитников.
Алина Говсбит:
Болела за ребят, которые выступали со мной в команде Молодеченского района. Поддерживала их на трибунах, все успела. За это нас наградили поездкой в Брестскую крепость. Раньше здесь не была.
Юлия Казак:
Очень нравится, я была здесь очень маленькой. С того момента много поменялось. Было интересно посмотреть, что поменялось, как выглядят здания. Взяли нас сюда, потому что были очень активными болельщиками.
Владислав Примако:
Я очень рад, что меня сюда привезли. Когда-то упустил возможность сюда приехать. И пожалел. Сейчас с большой радостью сюда приехал. Мне очень интересна вся эта военная тематика, как это все происходило.
После познавательной паузы в Бресте юные болельщики вновь окунутся в спортивную атмосферу. 10 февраля они будут горячо поддерживать участников заключительных стартов.