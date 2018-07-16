Как попасть на бесплатные занятия в Академию футбола «Динамо-Минск»?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – тренер Академии футбола «Динамо-Минск» – Андрей Короткевич, игроки ФК «Динамо-Минск» – Василий Нарушевич и Тимофей Ярошевич.
Есть ли возможность заниматься бесплатно?
Андрей Короткевич, тренер Академии футбола «Динамо-Минск»:
Конечно. Большинство школ в нашей стране и, в частности, наша школа является бесплатной.
Какие-то навыки должны быть у ребят или по ходу можно увидеть, готов ли ребенок к этому виду спорта?
Андрей Короткевич:
Безусловно, навыки должны быть у ребят. Но мы смотрим, прежде всего, природные качества у ребят, насколько они координированы, подвижны – это самое главное. Для нас, как для тренеров, страшно, когда ребенок приходит уже обученный и натасканный. Мы не понимаем его природные качества, его природные задатки, в процессе обучения мы уже непосредственно определяли талант, степень развития того либо иного ребенка.
Как попадают в школу будущие спортсмены? Какой режим у юных футболистов? Узнаете, посмотрев видеоматериал.