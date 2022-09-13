«Должно получиться очень чётко». Минск готовится принять Гран-при по вольной борьбе

Новости Беларуси. В Минске на днях пройдет 51-й международный турнир «Гран-при по вольной борьбе на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя». Участники разыграют медали в олимпийских и неолимпийских весовых категориях, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сейчас идут бурные приготовления к турниру, вчерашние победители выступят на соревнованиях в новом качестве. Василиса Марзалюк, Медведица, как ее ласково назвал Александр Васильевич Медведь в 2007-м на чемпионате Европы, впервые не будет в центре ковра. В ее обязанности входит организация: этикет официальных встреч, коммуникации со СМИ, программа, медали и Кубки также в ее ведении.

Василиса Марзалюк, старший тренер сборной Беларуси по борьбе: Это первый раз, когда я организовываю столь крупный турнир, все очень сильно волнительно. Плюс мы, как обычно, стараемся выйти на новый уровень. Мы пытались максимально приблизить эти соревнования к Европейским играм. И действительно, режиссерская группа, Дворец спорта, люди, которые помогают со светом, очень большую работу проделали. Должно получиться очень четко. Мы сделали ролики ко дню рождения Александра Васильевича. Мы настроены, что это будет большой праздник, что гости будут поздравлять нашего прославленного чемпиона. Самое главное – чтобы ему тоже понравилось.

Ковер – дело тонкое, главный тренер мужской сборной Иван Янковский знает все нюансы. Действа одновременно будут проходить, как всегда, на трех коврах. Впереди – триумфы, взлеты и фиаско. 51-й турнир «Гран-при по борьбе на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя» стартует 15 сентября. Задачи у наших атлетов – победить звездных конкурентов, а их в Минск прибудет около 300.

Иван Янковский, главный тренер мужской сборной Беларуси по вольной борьбе:

Национальная команда будет представлена всеми сильнейшими, за исключением лишь Шабанова, который повредил плечо после операции. А так все в строю, готовы. Прошли мы сбор в Кисловодске со сборной России. Сейчас непосредственно готовились к турниру Медведя у нас дома – в «Стайках». Все ждут этот турнир, все хотят бороться. Желания, как говорится, вагон.

Старт турнира приурочен к юбилею, Александру Васильевичу Медведю – 85 лет. Для многих борцов это огромная мотивация. Ведь «минский Медведь» давно снискал славу, и победа на нем дорога каждому участнику.