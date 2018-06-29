Арина Соболенко прошла в финал теннисного турнира в Истбурне

Новости Беларуси. Первая ракетка Беларуси прошла в финал турнира в Истбурне. В полуфинале Арина Соболенко (45 WTA) одолела польку Агнешку Радваньску (31 WTA).

На этом турнире Соболенко показывает отличные результаты. Спортсменка уже вывела из игры немку Юлию Гёргес (13 WTA), бельгийку Элизу Мертенс (15 WTA) и чешку Каролину Плишкову (7 WTA).

В полуфинале Соболенко в трёх сетах обыграла Радваньску со счётом 6:3, 1:6, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 55 минут.

В первом сете счёт открыла польская спортсменка. Теннисистка продолжала вести до 2:3, после чего белоруска перехватила инициативу и довела счёт до 6:3.

Во втором сете Арина продолжила давить и первой взяла гейм. Но затем расстановка сил резко изменилась, и Агнешка больше не позволила противнице взять ни одного гейма, закончив второй сет со счётом 1:6.

Третий сет также начался в пользу Соболенко – 1:0. Потом Радваньска сравняла счёт. Вплоть до 3:3 соперницы поочерёдно брали геймы, а затем белорусская теннисистка ушла в отрыв и выиграла сет – 6:3. Вместе с победой в третьем сете Арина стала победительницей полуфинала турнира.

В первом матче этого года Арина Соболенко находилась на 73 строчке мирового рейтинга. Сейчас девушка на 45 строчке и является финалисткой турнира в Истбурне.