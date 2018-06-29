«Мы ждали, что будет медаль». Школьница из Бобруйска стала чемпионкой Европы по женской борьбе

Чуть более недели назад в венгерском Дьере проходило первенство Европы по греко-римской, вольной и женской борьбе среди школьников. В составе сборной Беларуси за награды соревнований боролись бобруйчане – воспитанники областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва профсоюзов «Спартак-2006».

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – чемпионка Европы по женской борьбе среди школьников – Алеся Гетманова и старший тренер сборной Беларуси по женской борьбе кадетского возраста – Сергей Мельков.

Сколько было конкурентов? Как много стран принимали участие в соревнованиях? Какие особенности женской борьбы? Узнаете, посмотрев видеоматериал.