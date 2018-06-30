На 58 году жизни умер заслуженный тренер Беларуси Виктор Бочин

Новости Беларуси. На 58 году жизни скончался заслуженный тренер Республики Беларусь Бочин Виктор. Об этом сообщается на сайте Белорусской федерации лёгкой атлетики.

Виктор Бочин – мастер спорта международного класса СССР по лёгкой атлетике (метание копья). Мужчина известен тем, что тренировал Эллину Звереву, которая на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее завоевала золото в метании диска.

Бочин также был мужем Зверевой. В середине 1985 году у пары начался роман, который закончился свадьбой. Через год после вступления в брак в семье появилась дочь.

В 1986 году Виктор решил оставить большой спорт из-за травмы плеча и стал тренером Эллины. В итоге совместными усилиями пара завоевала золото на ОИ-2000.