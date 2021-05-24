Минские «Цмоки» 13 раз подряд выиграли ЧБ по баскетболу

Уже в первой четверти «драконы» оторвались на 13 очков, а дальше продолжили наращивать преимущество. Третья десятиминутка для «Борисфена» и вовсе получилась провальной: могилевчане заработали всего 5 очков, в то время как их соперник в три раза больше.