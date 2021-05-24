Прямой эфир

Минские «Цмоки» 13 раз подряд выиграли ЧБ по баскетболу

24 мая 2021 15:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минские «Цмоки» – 13-кратные чемпионы страны. 23 мая подопечные Ростислава Вергуна одолели «Борисфен» в четвертом матче финальной серии мужского чемпионата, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минские «Цмоки» 13 раз подряд выиграли ЧБ по баскетболу -1

Уже в первой четверти «драконы» оторвались на 13 очков, а дальше продолжили наращивать преимущество. Третья десятиминутка для «Борисфена» и вовсе получилась провальной: могилевчане заработали всего 5 очков, в то время как их соперник в три раза больше.

Минские «Цмоки» 13 раз подряд выиграли ЧБ по баскетболу -4

В итоге «Цмоки» без драматичной развязки, уверенно и спокойно выиграли матч – 85:52.

# Баскетбол # Ростислав Вергун # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
БАТЭ завоевал Кубок Беларуси по футболу. Это уже 27 национальный трофей
24 мая 2021 13:12

БАТЭ завоевал Кубок Беларуси по футболу. Это уже 27 национальный трофей

Белорусы завоевали шесть медалей в юниорском ЧЕ по стрельбе в Хорватии
24 мая 2021 08:27

Белорусы завоевали шесть медалей в юниорском ЧЕ по стрельбе в Хорватии

Сборная Беларуси впервые в истории ЧМ по хоккею победила сборную Швеции
24 мая 2021 07:39

Сборная Беларуси впервые в истории ЧМ по хоккею победила сборную Швеции