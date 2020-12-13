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Динара Алимбекова завоевала серебро на этапе КМ в гонке преследования

13 декабря 2020 13:17
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Новости Беларуси. В Хохфильцене проходит этап Кубка мира по биатлону. Сегодня, 13 декабря, белоруска Динара Алимбекова снова на пьедестале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша спортсменка финишировала второй в гонке преследования.

Динара Алимбекова завоевала серебро на этапе КМ в гонке преследования -1

10 километров с четырьмя огневыми рубежами Алимбекова преодолела за 29 минут и 17 секунд, уступив победительнице всего 14 секунд. При этом биатлонистка показала безупречную стрельбу, не допустив ни одного промаха на дистанции.

Динара Алимбекова завоевала серебро на этапе КМ в гонке преследования -4

Добавим, сегодняшняя медаль Динары Алимбековой – уже вторая на этапе Кубка мира. 11 декабря она взяла золото в спринте.

Динара Алимбекова завоевала серебро на этапе КМ в гонке преследования -7

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