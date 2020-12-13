Динара Алимбекова завоевала серебро на этапе КМ в гонке преследования

Новости Беларуси. В Хохфильцене проходит этап Кубка мира по биатлону. Сегодня, 13 декабря, белоруска Динара Алимбекова снова на пьедестале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наша спортсменка финишировала второй в гонке преследования.
Новости Беларуси. В Хохфильцене проходит этап Кубка мира по биатлону. Сегодня, 13 декабря, белоруска Динара Алимбекова снова на пьедестале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наша спортсменка финишировала второй в гонке преследования.
10 километров с четырьмя огневыми рубежами Алимбекова преодолела за 29 минут и 17 секунд, уступив победительнице всего 14 секунд. При этом биатлонистка показала безупречную стрельбу, не допустив ни одного промаха на дистанции.
Добавим, сегодняшняя медаль Динары Алимбековой – уже вторая на этапе Кубка мира. 11 декабря она взяла золото в спринте.
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