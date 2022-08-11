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Динара Алимбекова примет участие в чемпионате Беларуси по лёгкой атлетике

11 августа 2022 12:36
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Новости Беларуси. Чемпионат страны по легкой атлетике, который пройдет на следующей неделе на минском стадионе «Динамо», соберет весь цвет белорусской королевы спорта. Это будет главным республиканским стартом года, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Организаторы ожидают большой наплыв участников. Спортсмены весь сезон усердно готовились и сейчас очень постараются выдать максимум.

Динара Алимбекова примет участие в чемпионате Беларуси по лёгкой атлетике-1

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Можно будет видеть далекие броски Татьяны Холодович и Алексея Котковца, стремительный бег нашего Ильи [Илья Карнаухов – прим. ред.], великолепные прыжки нашего Максима [Максим Недосеков – прим. ред.], ну и другие спортсмены, которые в течение сезона демонстрировали высокие результаты мирового уровня.

Динара Алимбекова примет участие в чемпионате Беларуси по лёгкой атлетике-4

Однако одним соревновательным моментом решили не ограничиваться. Для зрителей будет предложена в том числе развлекательная программа. Также в расписании значится забег маскотов. Устроители решили сделать из форума настоящий праздник. Украшением действа также станет смешанная эстафета с участием именитых атлетов и функционеров из других видов спорта. Свое участие в забеге уже подтвердила биатлонистка Динара Алимбекова. Всего в рамках чемпионата Беларуси будут разыграны комплекты наград в 20 индивидуальных видах и двух эстафетах.

# Легкая атлетика # Иван Тихон # Максим Недосеков # Илья Карнаухов # Динара Алимбекова-Смольская # Фотофакт

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