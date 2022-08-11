Динара Алимбекова примет участие в чемпионате Беларуси по лёгкой атлетике

Новости Беларуси. Чемпионат страны по легкой атлетике, который пройдет на следующей неделе на минском стадионе «Динамо», соберет весь цвет белорусской королевы спорта. Это будет главным республиканским стартом года, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Организаторы ожидают большой наплыв участников. Спортсмены весь сезон усердно готовились и сейчас очень постараются выдать максимум.

Иван Тихон, п редседатель Белорусской ф едерации л егкой а тлетики: Можно будет видеть далекие броски Татьяны Холодович и Алексея Котковца, стремительный бег нашего Ильи [Илья Карнаухов – прим. ред.], великолепные прыжки нашего Максима [Максим Недосеков – прим. ред.], ну и другие спортсмены, которые в течение сезона демонстрировали высокие результаты мирового уровня.

Однако одним соревновательным моментом решили не ограничиваться. Для зрителей будет предложена в том числе развлекательная программа. Также в расписании значится забег маскотов. Устроители решили сделать из форума настоящий праздник. Украшением действа также станет смешанная эстафета с участием именитых атлетов и функционеров из других видов спорта. Свое участие в забеге уже подтвердила биатлонистка Динара Алимбекова. Всего в рамках чемпионата Беларуси будут разыграны комплекты наград в 20 индивидуальных видах и двух эстафетах.