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Арина Соболенко победно стартовала на турнире в Торонто

11 августа 2022 08:12
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Новости Беларуси. Арина Соболенко вышла в 1/8 финала крупного теннисного турнира категории 1 000 в Торонто. В матче второго круга была повержена представительница Испании Сара Соррибес-Тормо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Арина Соболенко победно стартовала на турнире в Торонто-1

Несмотря на то, что наша спортсменка была безоговорочной фавориткой, легкой игры не получилось. Соперница сумела навязать острую борьбу. Однако в ключевые моменты именно Соболенко действовала решительнее, что в итоге и дало результат. Счет по сетам – 6:4, 6:3. Поединок продолжался почти два часа. Следующей оппоненткой белоруски будет американка Кори Гауф.

# Теннис # Арина Соболенко # Сара Соррибес-Тормо # Кори Гауф # Фотофакт

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