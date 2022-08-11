Арина Соболенко победно стартовала на турнире в Торонто

Новости Беларуси. Арина Соболенко вышла в 1/8 финала крупного теннисного турнира категории 1 000 в Торонто. В матче второго круга была повержена представительница Испании Сара Соррибес-Тормо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на то, что наша спортсменка была безоговорочной фавориткой, легкой игры не получилось. Соперница сумела навязать острую борьбу. Однако в ключевые моменты именно Соболенко действовала решительнее, что в итоге и дало результат. Счет по сетам – 6:4, 6:3. Поединок продолжался почти два часа. Следующей оппоненткой белоруски будет американка Кори Гауф.