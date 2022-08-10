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Хоккеисты «Немана» обыграл команду «Шахтёр» на Кубке Салея

10 августа 2022 20:01
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Новости Беларуси. Тремя поединками 10 августа продолжился групповой этап в хоккейном Кубке Салея, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Хоккеисты «Немана» обыграл команду «Шахтёр» на Кубке Салея-1

В Гродно «Неман» принимал «Шахтер». Пока в предварительной стадии обе дружины выступают нестабильно. У «горняков» до сих пор не было победы на турнире. Сегодня им не удалось это исправить. Итоговый счет – 5:3 в пользу хозяев.

Хоккеисты «Немана» обыграл команду «Шахтёр» на Кубке Салея-4

Также состоялись еще две встречи. «Брест» дома боролся за сохранение первой строчки в своей группе, сражаясь с «Лидой». А «Юность» в Минске играла с «Динамо-Молодечно». В составе минчан дебютировал двукратный чемпион мира россиянин Николай Жердев.  

11 августа в расписании также три дуэли.  

# Хоккей Беларуси # Николай Жердев # Фотофакт

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