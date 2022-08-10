Хоккеисты «Немана» обыграл команду «Шахтёр» на Кубке Салея

В Гродно «Неман» принимал «Шахтер». Пока в предварительной стадии обе дружины выступают нестабильно. У «горняков» до сих пор не было победы на турнире. Сегодня им не удалось это исправить. Итоговый счет – 5:3 в пользу хозяев.