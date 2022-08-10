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Заславль принимает Олимпийские дни молодёжи по гребле на байдарках и каноэ. Кто отличился в первый день?

10 августа 2022 20:04
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Новости Беларуси. Олимпийские дни молодежи по гребле на байдарках и каноэ принимает Заславль, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир является лично-командным, всего заявился 191 участник из всех регионов Беларуси, возраст ребят не превышает 17 лет.  

Заславль принимает Олимпийские дни молодёжи по гребле на байдарках и каноэ. Кто отличился в первый день?-1

В первый соревновательный день гребцы разыграли 9 комплектов наград. Отметим, дистанцию 1 000 метров на байдарке у парней с заметным преимуществом победа досталась Ивану Булыге. Воспитанник мозырского училища олимпийского резерва смог опередить своих сверстников больше чем на корпус лодки.  

Заславль принимает Олимпийские дни молодёжи по гребле на байдарках и каноэ. Кто отличился в первый день?-4

Иван Булыга, победитель турнира:  
Победил, наверное, за счет того, что целенаправленно уже не один год готовлю одиночку 1 000, хорошо развил свою выносливость. Получилось все, что наработал, показать сейчас на дистанции.  

Заславль принимает Олимпийские дни молодёжи по гребле на байдарках и каноэ. Кто отличился в первый день?-7

Алексей Абалмасов, старший тренер юниорской сборной Беларуси по гребле на байдарке и каноэ:  
У юниоров была основная задача передать старшее звено. Скажем так, молодежную команду, национальную команду. Подготовить, не угробить ребенка. То есть довести его здоровым, крепким, скажем так, и психологически настроенным. Видно, что вырисовываются как минимум одиночники. Может быть, командники тоже.  

Заславль принимает Олимпийские дни молодёжи по гребле на байдарках и каноэ. Кто отличился в первый день?-10

Турнир продлится до пятницы, 12 августа, всего за три дня участники разыграют медали в 24 дисциплинах. По итогам данного старта также будет сформирована юниорская сборная Беларуси на 2023 год.  

# Гребля # Иван Булыга # Алексей Абалмасов # Фотофакт

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