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Кубок Беларуси по футболу. БАТЭ, «Слуцк», «Шахтер» и «Динамо-Брест» пробились в полуфинал

20 марта 2017 05:40
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Новости Беларуси. В розыгрыше футбольного Кубка страны стали известны все полуфиналисты. В субботу дорогу в топовую четверку проложили себе «Шахтер» и брестское «Динамо», а накануне компанию им составили «Слуцк» и БАТЭ. Причем слутчане выбили из турнира действующего обладателя трофея – «Торпедо-БелАЗ».

Жодинцы, выигравшие первый матч со счетом 1:0, в гостевой игре умудрились пропустить дважды. Сперва в их рамке расписался Дмитрий Юсов, а потом не повезло опытному защитнику Торпедо Владимиру Щербо, который срезал мяч в собственные ворота.

А вот на «Борисов-Арене» сюрпризов не произошло. Команда Александра Ермаковича заставила попрощаться с надеждами на Кубок парней Георгия Кондратьева из ФК «Минск», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Футбол Беларуси

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